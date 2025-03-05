رمضان يرفع أسعار المنتجات البلاستيكية والورقية

تشهد منتجات البلاستيك من الأكواب والصحون والملاعق خلال موسم رمضان زيادة في المبيعات تماشيا مع النشاط المتزايد للمطاعم والأسر التي تستخدمها بشكل مكثف خلال الشهر الكريم، مما جعل أصحاب المحلات يستغلون الإقبال لرفع الأسعار بشكل ملحوظ، فيما تعد النساء الأكثر استهلاكا لتلك النتجات.

وشهدت الأسعار ارتفاعا منذ الأسبوع الأخير من شهر شعبان وقبل دخول شهر رمضان، إذ بلغت الزيادة بقيمة الاكواب 4 ريالات، أما الأواني البلاستيكية وأبرزها الصحون فالأسعار تختلف حسب الحجم، إذ بلغت 5 ريالات للصحون الكبيرة عن القيمة الأساسية ليتضاعف سعرها إلى 10 ريالات، أما الصحون المتوسطة الحجم فبلغت الزيادة 4 ريالات لتصبح 8 ريالات، أما الصحون الصغيرة فبلغت الزيادة 3 ريالات ليصبح السعر 5 ريالات.

الولائم الرمضانية

أكد البائع في محل بيع الورقيات محمد الحرابي أنه منذ اليوم لأول لشهر رمضان زاد الطلب على المنتجات الورقية مثل الأكواب، الصحون، والملاعق الورقية، حيث يكثر استخدامها في التجمعات العائلية والولائم الرمضانية مما تسبب في ارتفاع أسعارها، إذ تعد الخيار المفضل للنساء في شهر رمضان، كذلك فإن الطلب زاد على المناديل الورقية بأنواعها سواء للسفرة أو المناديل المعطرة، فضلا عن رولات ورق الألمنيوم والتغليف حيث تُستخدم بكثرة لحفظ الطعام وتسخينه.

حاجة المطاعم

أوضح الحرابي أن ازدهار قطاع المطاعم والولائم يأتي مع زيادة الطلب على الوجبات الجاهزة والإفطار الجماعي، وتزداد حاجة المطاعم والمخابز لاستهلاك المواد الورقية بكميات كبيرة، مما ينعكس إيجابيًا على مبيعات المحلات المتخصصة.

وتقول الشيف مها طاهر: إن معظم الأسر تفضل استخدام الورقيات لتسهيل عملية تجهيز وجبات الإفطار والسحور بخاصة الموظفات اللاتي يعتبرن الأكثر استهلاكا لضيق وقتهن.

تصاميم وألوان

من جهته أكد المشرف بمصنع بلاستيك لصناعة الصحون والأكواب والملاعق هاني كامل أنه خلال موسم رمضان يتم زيادة المخزون من المنتجات البلاستيكية المطلوبة لتلبية الطلب المرتفع، إلى جانب تنويع المنتجات لتشمل تصاميم وألوان تناسب أجواء رمضان، مشيرا إلى أن صناعة الأكواب والصحون البلاستيكية مشروع مربح وصديق للبيئة مع تزايد الطلب عليها.

وعن مراحل التصنيع، أوضح كامل أن صناعة الأكواب والصحون البلاستيكية تمر بعدة مراحل أساسية، بدءًا من اختيار المواد الخام وصولًا إلى الإنتاج والتعبئة موكد أن المواد الأساسية المستخدمة هي البولي بروبيلين (PP) والبولي إيثيلين تيرفثالات (PET) والبولي ستايرين (PS)، وجميعها تُستخدم بحسب نوع المنتج المطلوب، مؤكدا أن تكاليف الإنتاج تختلف بحسب جودة المواد المستخدمة، ولكن يمكن تحقيق أرباح جيدة بسبب استهلاك السوق الكبير كما يمكن تحسين الربحية عبر إعادة تدوير المخلفات وتقليل الهدر.

تحديات موسمية

وأوضح المشرف أن نسبة الإنتاج لصناعه الأواني البلاستكيه خلال شهر رمضان ارتفع بنسبة 20% هذا العام، مرجعا ذلك إلى تأثر القطاع بعدة عوامل منها الطلب الذي يرتفع خلال الشهر الكريم نظرًا للاستخدامات الموسمية أو احتياجات التعبئة والتغليف، كما قد تتأثر جداول الإنتاج وساعات العمل خلال هذه الفترة. لذا، فإن بعض الشركات تقوم بزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، بينما قد تواجه شركات أخرى تحديات تؤدي إلى خفض الإنتاج.

أسباب لزيادة الإقبال

- التجمعات العائلية والولائم الرمضانية

- تعد الخيار المفضل للنساء في رمضان

- الاستخدام بكثرة لحفظ الطعام

- ازدهار قطاع المطاعم والولائم

- الوجبات الجاهزة والإفطار الجماعي

- زيادة استهلاك المطاعم والمخابز

- سهولة تجهيز وجبات الإفطار والسحور