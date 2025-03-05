2000 مخالفة بمشاريع بنية تحتية

نفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، خلال شهر فبراير 2025م، أكثر من 15 ألف جولة رقابية على أعمال المشاريع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، نتج عنها رصد أكثر من 2000 مخالفة، فيما استقبل المركز أكثر من 17 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة لضوابط واشتراطات مشاريع البنية التحتية.

وتنوعت المخالفات بين عدم نظافة مواقع العمل أثناء الانتهاء منه وبعده، وعدم وضع إنارة تحذيرية على كامل التحويلة المرورية، إضافةً إلى عدم وضع لوحات تحمل اسم مالك العمل والاستشاري المشرف واسم المقاول، إلى جانب عدم الالتزام بمتطلبات السلامة في مواقع العمل.

ويسعى المركز من خلال هذه الجولات الرقابية إلى ضمان الالتزام بالمعايير الفنية لمشاريع البنية التحتية، وتعزيز جودتها وسلامتها، مما يُسهم في تحسين المشهد الحضري والاستدامة البيئية.