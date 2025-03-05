تدشين الفرع 22 لجمعية إنسان بالمزاحمية

وقال محافظ المزاحمية لـ"دوت الخليج": إن الجمعية عرف عنها تقديم العون والمساندة لمن هم في أمسّ الحاجة ونشر قيم التكافل والتراحم وخدمة المجتمع وقدم شكره لكل من ساهم في افتتاح الفرع، متمنيا أن يكون هذا المكتب منارة خير وعطاء.
وذكر مدير عام جمعية إنسان في منطقة الرياض أن فرع جمعية إنسان يعتبر الفرع الثاني والعشرين ويشتمل مقر الجمعية بالمزاحمية على قسمين رجال ونساء لتقديم الخدمات والاستفسارات للزائرين والمستفيدين، مشيرا إلى أن فرع جمعية إنسان بالمحافظة بدأ العمل به من خلال تبرع أوقاف ملهي بن سلامه بن سعيدان وإخوانه لخدمة المجتمع وتخصيص ريعها لصالح فرع الجمعية بمحافظة المزاحمية.
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