7519 بلاغا إسعافيا بالشرقية

وأشارت فرع الهيئة؛ إلى أن الحالات الإسعافية التي جرى التعامل معها خلال شهر فبراير الماضي (8185) حالة، تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ (5523) حالة ونقلها للمستشفيات، والخدمة الطبية الإسعافية لـ (2662) حالة بالموقع؛ لم تستدع النقل للمستشفيات، وباشر هذه الحالات كوادر طبية متخصصة ومدربة وعلى كفاءة عالية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة وبتجهيزات طبية حديثة متوفرة في مركبات الإسعاف.
وأكد فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداده الدائم، وجهوزيته العالية على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عن الحالات الإسعافية الطارئة؛ على رقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) للخدمات الإسعافية المتوفر في الأجهزة الذكية.
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