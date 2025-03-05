رياح عاتية على الباحة ومكة الأعلى أمطارا

اجتاحت منطقة الباحة ومحافظاتها في السراة دون القطاع التهامي رياح عاتية مع تطاير الغبار، مما أدى الى انعدام الرؤية الافقية، بينما أدت الرياح إلى خسائر في الممتلكات العامة، وكان المتضرر الأول محافظة العقيق التي شهدت تساقطا للأشجار واقتلاع بعض المجسمات والشاشات التليفزيونية على الطرق الرئيسية، بينما تطايرت بعض الأجسام من حديد «الزنك» والأخشاب في الهواء، ولم تتسبب في أضرار بالأرواح، لكن تضررت بعض المحلات الشتوية (المؤقتة) من خيام وبيوت شعر، التي اجتث بعضها وتدمر البعض الآخر.

مطالبات بتعليق الدراسة

طالب أهالي بتعليق الدراسة بوجه الخصوص في مثل هذه الظروف، التي قد تسبب أذى للطلاب والعاملين، والتي تزامنت مع دخول وخروج الطلاب، حيث من الممكن أن تسقط بعض الأجسام أو يتطاير أي شيء يسبب أذى. في حين نبه المركز الوطني، في وقت سابق، من تأثر محافظات الباحة لقطاع السراة برياح شديدة، تصل سرعتها إلى 59 كلم، بينما بعض المراصد العالمية أشارت إلى وصول هبات الرياح إلى 88 كلم.

8 مناطق

إلى ذلك، سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات لهطول الأمطار بـ28 ملم في قصير بالجموم، وذلك ضمن 8 مناطق بالمملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، حيث سجلت الكعكية بمكة 4.9 ملم، والطائف 4.0 ملم، ووادي السبعان بالكامل 1.8 ملم، وميسان 1.5 ملم.

وقد سجّلت 81 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، من الساعة التاسعة صباح الثلاثاء حتى التاسعة صباح الأربعاء، هطول أمطارٍ في مناطق «الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة».