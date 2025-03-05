شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية بالمركز الثالث.. 44 ألف مخالفة نقل بري في المملكة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

رصد المخالفات

الدمام - شريف احمد - في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات في قطاع النقل، نفّذت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 324 ألف عملية فحص خلال شهر فبراير 2025، شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي، بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة في مختلف أنماط النقل.وسجل النقل البري العدد الأكبر من عمليات الفحص بـ 316,193 عملية، ثم النقل البحري بـ 8,448 عملية، بينما شهد قطاع النقل السككي 76 عملية فحص، وبمعدل امتثال كامل بلغ 100%.ورصدت الفرق الرقابية 44,059 مخالفة في النقل البري، وفي القطاع البحري رصدت الفرق الرقابية 33 مخالفة، و99 ملاحظة في النقل السككي.وعلى مستوى المناطق، تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد المخالفات بواقع بـ 15,806 مخالفات، تلتها الرياض 12,682 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4,720 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 2,656 مخالفة.كما سجلت منطقة نجران 1,669 مخالفة، إلى جانب مخالفات أخرى في مناطق متفرقة، ومن بين أبرز المخالفات المرصودة: ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص النظامية، إضافة إلى نقل البضائع دون الحصول على الموافقات الرسمية.وأكدت الهيئة العامة للنقل التزامها المستمر بتعزيز الرقابة الفعالة لضمان الامتثال ورفع كفاءة خدمات النقل، بما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة المستفيدين.