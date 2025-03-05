شكرا لمتابعة خبر عن النقل تنفيذ أكثر من 324 ألف عملية فحص لأنشطة مختلفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت الهيئة العامة للنقل TGA ، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر فبراير 2025.

ونفذت الفرق الرقابية أكثر من 324 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي لضمان الامتثال وتحسين جودة النقل، حيث نفذت (316.193) عملية فحص، في أنشطة النقل البري، و(8.448) عملية فحص، في أنشطة النقل البحري، و(66) في أنشطة النقل السككي.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري (44,059) مخالفة، بينما سجلت الفرق (33) مخالفة في أنشطة النقل البحري

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل شاحنة غير مسجلة بالمملكة للنقل الداخلي، تشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، عدم وجود وثيقة نقل بضائع.

يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر فبراير، حيث بلغت (15.816) مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ (12.8262) مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل (4.720) مخالفة، المدينة المنورة (2.656) مخالفة، عسير (1.456) مخالفة، فيما سجلت القسيم (1.371) مخالفة.