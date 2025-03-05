شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الثلاثاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد (NCM)، باستمرار فرص هطول الأمطار إلى يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر المركز في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، منشور قال فيه: “بمشيئة الله، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة إلى الثلاثاء المقبل”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق.

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