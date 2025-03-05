شكرا لمتابعة خبر عن سحب ماطرة تؤثر على أجزاء متفرقة من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد أجزاء متفرقة من المملكة سحب ماطرة في هذه الأثناء، وتشمل السحب الممطرة أجزاء من وسط المملكة وجنوب منطقة القصيم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق.

وشملت المناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة.

كما توقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.