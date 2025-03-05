شكرا لمتابعة خبر عن قصة عائلة في القصيم تقوم بإفطار الصائمين منذ خمس سنوات ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتادت إحدى العائلات في القصيم على إفطار الصائمين يومياً في شهر رمضان الكريم.

وقال رب الأسرة في حواره لقناة العربية: “فكرة إفطار الصائم هي أن يأخذ كل شخص وجبته ويفطر بمنزله وسط أسرته، وفترة التوزيع تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة ” .

وأضاف رب الأسرة أن زوجته وأولاده حريصون على مشاركته هذا الثواب في توزيع الطعام، مؤكداً أنهم مستمرون منذ حوالي خمس سنوات في جلب أغراضهم من المنزل لتوزيع الطعام.

وقالت الزوجة إنها تقوم بتجهيز قرابة 200 وجبة، وأنها تحضر الطعام في المنزل بمشاركة بناتها وجيرانها.