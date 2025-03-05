شكرا لمتابعة خبر عن جاهزية التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام لاستقبال المصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن جاهزية التوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام لاستقبال المصلين، حيث تبلغ مساحتها 1.214.000 متر مربع.

‎وقالت الهيئة عبر حسابها بموقع إكس أن التوسعة السعودية الثالثة نقلة نوعية في خدمة الحرمين جاهزة لاستقبال المصلين، كما أن الأدوار المتاحة للصلاة تشمل، الدور الأرضي الأول والأول ميزانين، والدور الثاني والثاني ميزانين والسطح.

‎وأشارت إلى أن عدد السجاد في التوسعة يصل إلى 25 ألف، فضلا عن 17 ألف حافظة زمزم، فيما بلغ عدد دورات المياه والمواضئ إلى 11.436، بالإضافة إلى 1300 سماعة، و458 من المشربيات، 428 سلم كهربائي، و120 من المصليات و80 بابا، و28 مصعدا.