شكرا لمتابعة خبر عن ‎الجوازات توضح خطوات تجديد هوية مقيم لأم المواطن إلكترونيًا عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت المديرية العامة للجوازات عن خدمة تجديد هوية مقيم لأم المواطن تُمكّن أم المواطن المقيمة من تجديد هوية مقيم عبر حسابها على منصة أبشر.

وتتيح هذه الخدمة للمقيمة (أم المواطن) تجديد هويتها إلكترونيًا عبر منصة أبشر.

طريقة تنفيذ الخدمة:

* تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر.

* اختيار خدماتي.

* اختيار الجوازات.

* اختيار خدمات هوية مقيم.

* اختيار تجديد هوية مقيم.

تقدم منصة “أبشر” للمستخدمين تسهيلات مختلفة، وتمكنهم من إنهاء كل أنواع الخدمات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة، دون الحاجة إلى زيارة مقار المكاتب الحكومية.