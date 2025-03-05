شكرا لمتابعة خبر عن شباب حي العتيبية في مكة يحولون ملعب حاراتهم إلى سفر رمضانية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حول شباب حي العتيبية في مكة المكرمة ملعب حاراتهم إلى سفر رمضانية تستوعب الكثير من الصائمين.

وأعد الشباب مائدة إفطار كبيرة لتستوعب الكثير من الصائمين يصل عددهم إلى 900 شخص يوميا.

وقال رامي الوافي، مشرف الإفطار أنهم يعدون هذه المائدة كل عام منذ 16 سنة، ويشارك فيها الأطفال والشباب والكبار في السن.

ولفت إلى أن عدد من الجمعيات الخيرية تشارك في هذه إعداد هذه المائدة.