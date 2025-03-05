مصر والإمارات تتصدران الرحلات المغادرة من المملكة

سجلت الرحلات الجوية في المملكة خلال العام الماضي نموا بـ11%، حيث بلغ إجمالي الرحلات الجوية 905 آلاف رحلة جوية، في وقت فاقت فيه عدد الرحلات الداخلية الرحلات الدولية، حيث بلغ عدد الرحلات الداخلية 474 ألف رحلة بـ52%، مقابل 431 ألف رحلة دولية بـ48%.

وغادرت 215 ألف رحلة دولية من المملكة بـ47% من إجمالي الرحلات المغادرة، محملة بنحو 34 مليون مسافر بـ53% من إجمالي المغادرين. وتصدرت جمهورية مصر العربية أعلى 10 مسارات دولية وفقا لعدد المسافرين، حيث بلغ إجمالي المسافرين إليها 4.4 مليون مسافر من جدة، وحلت وجهة الإمارات ثانيا بـ3.2 مليون مسافر.

وقد شهدت المملكة خلال موسم الحج الماضي زيادة ملحوظة في الحركة الجوية، حيث وصل 1.5 مليون مسافر لأداء مناسك الحج بـ40% من إجمالي أعداد المسافرين الدوليين الواصلين في الفترة الزمنية نفسها.

15% نمو المسافرين

كشف تقرير الهيئة العامة للطيران المدني للعام الماضي إجمالي الرحلات الجوية والمسافرين، حيث بلغ إجمالي المسافرين 128.6 مليون مسافر بنمو 15%، وبلغ متوسط عدد المسافرين في الرحلة الدولية الواحدة 171 مسافرا مقابل 141 مسافرا في الرحلات الداخلية الواحدة، واستحوذت جدة على النصيب الأكبر من الرحلات الجوية، حيث بلغ عددها 290 ألف رحلة، وحلت الرياض ثانيا بـ274 ألف رحلة، والدمام ثالثا بـ105 آلاف، والمدينة المنورة رابعا بـ73 ألفا، بينما سجلت بقية المناطق مجتمعة 164 ألف رحلة جوية.

38% جدة

وصل عدد المسافرين في مطارات المملكة 128.6 مليون مسافر، وسجل مطار جدة أكبر عدد من المسافرين، حيث عادل 38% من إجمالي المسافرين في مطارات المملكة، إذ استقبل 49 مليون مسافر، وحل مطار الرياض ثانيا باستقبال 37.6 مليون مسافر، والدمام ثالثا باستقبال 12.8 مليون مسافر، والمدينة المنورة رابعا باستقبال 11 مليون مسافر، وحصدت بقية المطارات الأخرى مجتمعة 18.2 مليون مسافر، وبلغ عدد الوجهات من وإلى المملكة 17 وجهة، بمعدل 52 رحلة وأكثر، بنمو 16% عن العام الماضي.

رحلات جوية

%11 نمو الرحلات

905 آلاف رحلة جوية

%15 نمو المسافرين

128.6 مليون مسافر

%52 رحلات داخلية

%48 رحلات دولية

%47 مغادرة الرحلات الدولية من المملكة

%40 وصول المسافرين الدوليين لأداء مناسك الحج

%16 نمو وجهات المسافرين من وإلى المملكة

مصر تتصدر المسارات الدولية للمسافرين