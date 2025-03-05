السعودية | عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدّم خدماتها الصحية لـ 2.668 حالة في مخيم الزعتري خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الصحية لـ 2.668 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال الأسبوع الماضي.

واستقبلت عيادات الطب العام 940 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 125 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 256 مريضًا ، وراجع 195 مريضًا عيادة الأسنان.

واستُقبلت 260 مريضة في العيادتين النسويتين، وفي عيادة الأنف والأذن والحنجرة 71 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، و63 مريضًا في عيادة العيون، و22 مريضًا في عيادة القلب، واستقبلت عيادة الأشعة التشخيصية 20 مريضًا، وعيادة الجلدية 34 مريضًا، و24 مريضًا في عيادة الطب التأهيلي.

وأجري 1890 تحليلًا بمختلف أنواعها المخبرية لـ 262 مريضًا، و138 عملية تصوير بالأشعة السينية وبالموجات فوق الصوتية لـ 104 مرضى، وأعطي 91 لقاحًا في عيادة المطاعيم، وبلغت جلسات التثقيف الصحي الفردية والجماعية 71 جلسة، وعُملت 130 جلسة علاج فيزيائي في قسم العلاج الطبيعي.

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