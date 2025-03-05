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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية مالي

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية مالي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية مالي للعام 1446هـ ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي عبدالله بن صالح صبر، ونائب وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية لجمهورية مالي، ومدير الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية، ومستشار وزيرة المرأة والطفل وشؤون الأسرة، ومستشارة وزير شؤون الدينية والعبادة، وممثل وزير الأمن الغذائي، وممثل بلدية مقاطعة الرابعة، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة باماكو.

ويستهدف المشروع توزيع 6.500 سلة غذائية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيت والمكرونة والسكر، للوصول إلى 43.000 فرد في 4 محافظات في جمهورية مالي.

وتأتي هذه المبادرة جزءًا من جهود المملكة العربية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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