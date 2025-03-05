شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يؤكد ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند اشتعال زيت الطهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، ضرورة اتباع الإجراءات السليمة عند اشتعال زيت الطهي، وعدم لمس الوعاء المشتعل أو استخدام الماء لإطفائه.إضافة إلى إغلاق مصدر الغاز وتغطية الوعاء بغطاء معدني أو قطعة قماش مبللة، للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات، وتجنب المخاطر الناجمة عن الحرائق المنزلية.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.