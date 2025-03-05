شكرا لقرائتكم خبر عن لمنافسة 70 دولة.. 40 مبدعًا يترشحون لتمثيل المملكة في آيسف 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وجاء اختيار الطلبة المبدعين الذين سيشكلون قوام المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، بناءً على مخرجات معرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع 2025"، المنبثق عن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، حيث تأهل نخبة من العقول اللامعة الذين أثبتوا تميزهم في المجالات العلمية والتقنية المختلفة. آيسف 2025 وتشارك المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، منذ 2007 بشكل سنوي في معرض آيسف، وتمتلك في رصيدها من جوائز المعرض 160 جائزة، منها 110 جوائز كبرى، و50 جائزة خاصة.

ويُعد معرض آيسف أكبر منصة علمية للمنافسة في مجال المشاريع البحثية والابتكارية لطلاب المرحلة ما قبل الجامعية، حيث يجمع سنويًا أكثر من 1600 طالب من أكثر من 70 دولة، وتُقيَّم المشروعات المشاركة من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، ما يمنح الطلاب فرصة لإبراز قدراتهم على المستوى العالمي.

مشاريع منتخب المملكة وكانت الجهة المنظمة للمعرض، قد أعلنت في أواخر العام الماضي، عن زيادة عدد مشاريع منتخب المملكة العربية السعودية المشاركة في معرض العام 2025، إلى 40 مشروعًا بدلًا من 35 شاركت في النسخة الماضية.

وأرجع مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار بمؤسسة "موهبة" أنس الحنيحن، الزيادة الإضافية ورفع عدد المقاعد المخصصة من مشاريع المملكة المشاركة مقارنة بالنسخة الماضية من آيسف، إلى ارتفاع أعداد المسجلين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي على المستوى المحلي، وكذا ارتفاع عدد المشاركين في معارض المناطق التعليمية والمركزية، إضافة إلى جودة المشاريع السعودية المقدمة في المعارض الدولية. أكبر معرض علمي وأوضح الحنيحن أن هذه الزيادة العددية ستتيح الفرصة لعدد أكبر من الطلاب الموهوبين لتمثيل المملكة في أكبر معرض علمي دولي، كما ستمكن المنتخب السعودي من تقديم مشاريع أكثر وبأفكار متنوعة، إضافة إلى أن المشاركين في هذه النسخة سيكتسبون خبرة أكبر وأفضل، تمكنهم من تقديم مشاريع مميزة وفريدة في النسخ المستقبلية من ذات المعرض.

ويعكس هذا الإعلان الجهود المشتركة بين وزارة التعليم و"موهبة" التي تسعى إلى اكتشاف ورعاية وتطوير قدرات الطلاب الموهوبين وتوفير البيئة المناسبة لهم للابتكار والإبداع؛ بهدف تمكينهم من تحقيق الريادة العلمية ورفع اسم المملكة عالميًا. أسماء المرشحين فيما يلي أسماء المرشحين الفائزين بتمثيل المملكة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2025": أريج عبدالله بن محمد القرني، الجوهرة سعود عبدالله القحطاني، إيمان ثامر عبدالله المزيد، تميم إبراهيم بن جمال الدين خان، جمال محمد بن سليمان اللقماني، جمانة طلال بن محمد بلال، جوان ريان بن غازي هندي، جود بندر محمد المفيدي عسيري، جود رائد بن عبدالرزاق الدحيلب، جيوان محمد أحمد شعبي.

وحاتم حسين بن مهدي الكاكا، حنين محمد بن أحمد الحسن، رغد ياسر بن علي الشيخ، رند إبراهيم بن عبدالله المحبوب، رنيم سعيد مشبب فنيس، زينب عبدالغفار بن عبدالله المطوع، سارة عبدالله بن أحمد العلي العباد، سلمان عبدالرحمن حسن القبلي الشهري، سما أحمد علي بوخمسين، صالح عبدالعزيز بن صالح آل قاسم العنقري، طلال فهد فلاح القباني السهلي، عبدالرحمن هشام عبدالرحمن الغنام.

وعبدالرؤوف محمد محمود زهران، عبدالعزيز وليد عيد الحربي، عبدالله مازن أحمد حلواني، عبير علي بن ناصر اليوسف، عمران عمر بن عبدالحميد التركستاني، غلا ماجد بن علي آل صبحي الغامدي، فاطمة فيصل أحمد المطبقاني، فاطمة عبدالله بن عبدالرحمن البراهيم العرفج، فهد ريان إبراهيم الهندي.

ولانا يحيى محمد نوري، لمياء عبدالعزيز بنية النفيعي العتيبي، لينة سطام بن معلاء اليابسي المطيري، محمود مازن محمود شفى، مريم عبدالعزيز بن خالد المحيش، مسك حمد عبدالله المطيري، مشاري بدر بن محمد الذيباني، هلا سعيد محمد الشهري، يارا محمد سليمان البكري.

بالإضافة إلى ذلك سيشارك الطالب عمر آل سدران الغامدي في برنامج ثيرموفيشر الذي سيقام بالتزامن مع "آيسف 2025" والمخصص لطلبة الأول والثاني متوسط من الدول المشاركة.

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أسماء 40 مبدعًا ومبدعة سيمثلون المملكة العربية السعودية في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2025"، الذي يعد أكبر محفل علمي عالمي للطلاب في مجالات العلوم والهندسة.وجاء اختيار الطلبة المبدعين الذين سيشكلون قوام المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، بناءً على مخرجات معرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع 2025"، المنبثق عن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، حيث تأهل نخبة من العقول اللامعة الذين أثبتوا تميزهم في المجالات العلمية والتقنية المختلفة.وتشارك المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، منذ 2007 بشكل سنوي في معرض آيسف، وتمتلك في رصيدها من جوائز المعرض 160 جائزة، منها 110 جوائز كبرى، و50 جائزة خاصة.ويُعد معرض آيسف أكبر منصة علمية للمنافسة في مجال المشاريع البحثية والابتكارية لطلاب المرحلة ما قبل الجامعية، حيث يجمع سنويًا أكثر من 1600 طالب من أكثر من 70 دولة، وتُقيَّم المشروعات المشاركة من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، ما يمنح الطلاب فرصة لإبراز قدراتهم على المستوى العالمي.وكانت الجهة المنظمة للمعرض، قد أعلنت في أواخر العام الماضي، عن زيادة عدد مشاريع منتخب المملكة العربية السعودية المشاركة في معرض العام 2025، إلى 40 مشروعًا بدلًا من 35 شاركت في النسخة الماضية.وأرجع مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار بمؤسسة "موهبة" أنس الحنيحن، الزيادة الإضافية ورفع عدد المقاعد المخصصة من مشاريع المملكة المشاركة مقارنة بالنسخة الماضية من آيسف، إلى ارتفاع أعداد المسجلين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي على المستوى المحلي، وكذا ارتفاع عدد المشاركين في معارض المناطق التعليمية والمركزية، إضافة إلى جودة المشاريع السعودية المقدمة في المعارض الدولية.وأوضح الحنيحن أن هذه الزيادة العددية ستتيح الفرصة لعدد أكبر من الطلاب الموهوبين لتمثيل المملكة في أكبر معرض علمي دولي، كما ستمكن المنتخب السعودي من تقديم مشاريع أكثر وبأفكار متنوعة، إضافة إلى أن المشاركين في هذه النسخة سيكتسبون خبرة أكبر وأفضل، تمكنهم من تقديم مشاريع مميزة وفريدة في النسخ المستقبلية من ذات المعرض.ويعكس هذا الإعلان الجهود المشتركة بين وزارة التعليم و"موهبة" التي تسعى إلى اكتشاف ورعاية وتطوير قدرات الطلاب الموهوبين وتوفير البيئة المناسبة لهم للابتكار والإبداع؛ بهدف تمكينهم من تحقيق الريادة العلمية ورفع اسم المملكة عالميًا.فيما يلي أسماء المرشحين الفائزين بتمثيل المملكة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2025": أريج عبدالله بن محمد القرني، الجوهرة سعود عبدالله القحطاني، إيمان ثامر عبدالله المزيد، تميم إبراهيم بن جمال الدين خان، جمال محمد بن سليمان اللقماني، جمانة طلال بن محمد بلال، جوان ريان بن غازي هندي، جود بندر محمد المفيدي عسيري، جود رائد بن عبدالرزاق الدحيلب، جيوان محمد أحمد شعبي.وحاتم حسين بن مهدي الكاكا، حنين محمد بن أحمد الحسن، رغد ياسر بن علي الشيخ، رند إبراهيم بن عبدالله المحبوب، رنيم سعيد مشبب فنيس، زينب عبدالغفار بن عبدالله المطوع، سارة عبدالله بن أحمد العلي العباد، سلمان عبدالرحمن حسن القبلي الشهري، سما أحمد علي بوخمسين، صالح عبدالعزيز بن صالح آل قاسم العنقري، طلال فهد فلاح القباني السهلي، عبدالرحمن هشام عبدالرحمن الغنام.وعبدالرؤوف محمد محمود زهران، عبدالعزيز وليد عيد الحربي، عبدالله مازن أحمد حلواني، عبير علي بن ناصر اليوسف، عمران عمر بن عبدالحميد التركستاني، غلا ماجد بن علي آل صبحي الغامدي، فاطمة فيصل أحمد المطبقاني، فاطمة عبدالله بن عبدالرحمن البراهيم العرفج، فهد ريان إبراهيم الهندي.ولانا يحيى محمد نوري، لمياء عبدالعزيز بنية النفيعي العتيبي، لينة سطام بن معلاء اليابسي المطيري، محمود مازن محمود شفى، مريم عبدالعزيز بن خالد المحيش، مسك حمد عبدالله المطيري، مشاري بدر بن محمد الذيباني، هلا سعيد محمد الشهري، يارا محمد سليمان البكري.بالإضافة إلى ذلك سيشارك الطالب عمر آل سدران الغامدي في برنامج ثيرموفيشر الذي سيقام بالتزامن مع "آيسف 2025" والمخصص لطلبة الأول والثاني متوسط من الدول المشاركة.