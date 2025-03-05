الأجواء الرمضانية تستقطب زوار جدة التاريخية

تحولت الأسواق الشعبية وساحاتها العامة في جدة التاريخية إلى وجهة مفضلة لأعداد كبيرة من الأهالي والمقيمين وزوار المحافظة الذين يحرصون على شراء المواد الأساسية والاستهلاكية للموائد الرمضانية من منطقة البلد.

ويتجول الزوار في أحياء وأزقة البلد التي تتنوع بها الفعاليات، ويستمتعون بأكل ألذ الأطباق في برحة القزاز، ما بين الكبدة والبليلة والبطاطس والأكلات والمشروبات الحجازية. وفي ركنه المميز، يوجد بائع المساويك والمصاحف حسين العبدلي «شيخ المساويك» في سوق الندى بجدة القديمة. كما تشهد محال بيع الفوانيس وأضواء الزينة بجدة التاريخية إقبالًا من الأهالي، التي تعد من العادات والتقاليد الاجتماعية التي اعتاد عليها سكان المحافظة، بالإضافة إلى تشكيلة من الأواني المنزلية، التي تشمل أدوات الطبخ ومنتجات الضيافة والمائدة وغيرها. (جدة: محمد آل عمر)