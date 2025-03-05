السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 620 سلة غذائية في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, 620 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في إقليم جاوة الغربية بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 1.862 فردًا، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية إندونيسيا للعام 1446هـ.

ويستهدف مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال, وذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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