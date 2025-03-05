السعودية | البديوي: انعقاد المجلس الوزاري الـ 163 لمجلس التعاون والاجتماعات الوزارية المشتركة مع مصر وسوريا والمغرب والأردن بمكة المكرمة غدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 163 لمجلس التعاون، سيعقد يوم غد الخميس الموافق 6 مارس 2025م، في مدينة مكة المكرمة، برئاسة معالي وزير الخارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وسيعقد على هامشه اجتماعات وزارية مشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية بحضور معالي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، والجمهورية العربية السورية بحضور معالي وزير الخارجية أسعد الشيباني، والمملكة المغربية بحضور معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمملكة الأردنية الهاشمية بحضور معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أيمن الصفدي، كل على حدة.

وقال: “إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ (45) بمدينة الكويت ديسمبر 2024م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وفيما يخص الاجتماعات الوزارية المشتركة مع جمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، أفاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون، أنه سيتم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها تعزيز العلاقات الإستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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