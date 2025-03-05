شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز القيم.. إطلاق برنامج "المنافسة الرمضانية" بجميع مدارس جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة برنامج " المنافسة الرمضانية " ، الذي يستهدف جميع مدارس البنين والبنات، ويستمر حتى يوم 18 رمضان، وذلك في إطار تعزيز القيم التربوية والثقافية، وانطلاقًا من روح شهر رمضان المبارك.

ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة تنافسية محفزة تعزز من مهارات الطلاب والطالبات، وتساهم في إثراء معارفهم في مختلف الجوانب، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسية.

تشمل : مسابقة الطالب المجود : وهي مخصصة لتلاوة مقاطع قصيرة من القرآن الكريم بعد صلاة الظهر، حيث يتم تقييم أداء المشاركين من قبل لجنة تحكيم داخلية في المدرسة وفق معايير التجويد الصحيحة، ومسابقة "تميّزي في كلمي": وتهدف إلى تطوير مهارات الإلقاء والخطابة لدى الطلاب والطالبات، حيث يقدم كل مشارك كلمة قصيرة بعد الصلاة، ويتم تحكيمها وفق معايير واضحة تشمل سلامة اللغة والتأثير الصوتي وطريقة الإلقاء .

والمسابقة الثقافية اليومية "ثقافتي سر تفوقي ": وهي مسابقة يومية يتم فيها طرح سؤال ثقافي متنوع بعد صلاة الظهر، ويتاح لجميع الطلاب والطالبات المشاركة بالإجابة عليه، مما يسهم في توسيع مداركهم المعرفية وتعزيز حب التعلم والاكتشاف لديهم . الأنشطة الطلابية في رمضان وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تحفيز الطلاب على استغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، سواء في الجوانب الدينية أو الثقافية أو مهارات الإلقاء والتواصل.

كما أشارت إلى أن البرنامج يعكس حرص تعليم جدة على دعم بيئة تعليمية ثرية، تجمع بين المنافسة الإيجابية والتعلم بطرق مبتكرة وهادفة .

ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين في كل مسابقة على مستوى المدرسة، إذ سيتم إعلان النتائج للمسابقتين الأولى والثانية في يوم 16 رمضان، يليها تكريم أفضل ثلاثة مشاركين من كل فئة في 18 رمضان. العملية التعليمية فيما سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة الثقافية بشكل يومي، كما ستحرص المدارس على توثيق الفعاليات والمشاركات وتقديم التقارير اللازمة حول سير المسابقة .

ودعت الإدارة جميع المدارس إلى التفاعل مع البرنامج ونشر ثقافة المشاركة بين الطلاب والطالبات، مؤكدةً أن هذه المسابقات لا تهدف فقط إلى التنافس، بل إلى تعزيز القيم الإيجابية، وتنمية روح المبادرة، وتشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم في مجالات متعددة، بما يحقق أهداف العملية التعليمية والتربوية في بيئة محفزة وداعمة للإبداع والتميز .