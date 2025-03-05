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شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية بنجلاديش، الثاني من شهر رمضان 1446 هـ، برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف الشريفة ونشرها بين المسلمين.
إضافةً إلى برنامج إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك امتدادًا لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على تلبية احتياجاتهم الروحية والمادية خلال الشهر الفضيل.
من جهته، أوضح الملحق الديني المكلف مبارك بن عامق العنزي أن برنامج تفطير الصائمين سينفذ يوميًا متنقلًا بين المدن والقرى ليستفيد منه أكثر من 50 ألف شخص، فيما سيتم توزيع هدية المملكة من التمور لنحو 5000 أسرة محتاجة.
يذكر أن هذه البرامج تُنفذ بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية في أكثر من 102 دولة وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 61 دولة حول العالم للعام 1446 هـ ، ما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم العون للمجتمعات المسلمة في مختلف أنحاء العالم.
إضافةً إلى برنامج إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك امتدادًا لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على تلبية احتياجاتهم الروحية والمادية خلال الشهر الفضيل.
دعم المملكة للمسلمين حول العالموشهد الحفل، الذي أُقيم في العاصمة دكا، حضور أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية، وعددٍ من العلماء والمشايخ والدعاة وأئمة المساجد، حيث عبّر الحضور عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على هذه المبادرات النوعية التي تجسد اهتمامها بدعم المسلمين في جميع أنحاء العالم، مثمنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تنفيذ هذه البرامج التي تسهم في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية، وترسيخ مبادئ العطاء والتعاون بين الشعوب المسلمة.
من جهته، أوضح الملحق الديني المكلف مبارك بن عامق العنزي أن برنامج تفطير الصائمين سينفذ يوميًا متنقلًا بين المدن والقرى ليستفيد منه أكثر من 50 ألف شخص، فيما سيتم توزيع هدية المملكة من التمور لنحو 5000 أسرة محتاجة.
يذكر أن هذه البرامج تُنفذ بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية في أكثر من 102 دولة وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 61 دولة حول العالم للعام 1446 هـ ، ما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم العون للمجتمعات المسلمة في مختلف أنحاء العالم.