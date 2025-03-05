شكرا لمتابعة خبر عن مسجد الخلف أول نموذج للمساجد الذكية في المدينة المنورة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثبتت المملكة نجاحها في استغلال الذكاء الاصطناعي لخدمة المساجد، بهدف تحسين الكفاءة والأمان وتوفير الطاقة وتعزيز تجربة المصلين من خلال تحسين إدارة المباني وتطبيق تقنيات متقدمة.

ويعتبر مسجد الخلف بالمدينة المنورة أول مسجد يتم ترميمه وتطويره كمسجد ذكي في المدينة ، فيمكن التحكم في المسجد بالكامل عبر الجوال، حيث يمكن فتح الباب بضغط زر على التطبيق، بالإضافة إلى التحكم في إضاءة الجامع.

ومن خلال التطبيق أيضًا، يتم ضبط درجة تكييف الجامع على 24 درجة مئوية وقت الصلاة في مصلى الفتيات والرجال، وهناك حساسات، فإذا تم استشعار حركة في المسجد، يُفتح الباب أوتوماتيكيًا ، كما يتم تنظيف المسجد بالمكنسة الذكية وفق جدول زمني خلال اليوم.