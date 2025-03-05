شكرا لمتابعة خبر عن أمير المدينة المنورة يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في ساحات المسجد النبوي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رجال الأمن وجبة الإفطار في ساحات المسجد النبوي.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة قد شدد على أهمية تسخير جميع الإمكانات لضمان راحة زوار المسجد النبوي.

وأكد سموه أهمية ترجمة العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة لزوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان وتحقيق أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة ليتمكن المصلين من أداء صلواتهم بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات المميزة التي وفرتها الدولة.

وثمن سموه لكافة الجهات، الأعمال التي تقوم بها والتي تتطلب مضاعفة الجهود في خدمة المصلين والزوار.

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