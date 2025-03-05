السعودية | مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها ينضم إلى منظمة ELSO العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انضم مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها إلى منظمة دعم الحياة خارج الجسم (ELSO)، وهي المنظمة العالمية الرائدة في مجال تقنيات الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) والرعاية المتقدمة لمرضى القلب والرئة.

وأوضح تجمع عسير الصحي أن هذا الانضمام يُعد إنجازًا مهمًا يعزز مكانة المركز بصفتها جهة مرجعية في تقديم أحدث تقنيات الدعم القلبي والرئوي، ويسهم في تبادل الخبرات مع المراكز الطبية الرائدة عالميًا، مما يتيح الوصول إلى أفضل المعايير والبروتوكولات العلاجية في هذا المجال.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية المركز للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المملكة، وتحقيق التميز في تقديم خدمات العناية الحرجة القلبية وفق أعلى المعايير العالمية.

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