السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف الشريفة في بنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية بنغلاديش، الثاني من شهر رمضان 1446هـ، برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف الشريفة ونشرها بين المسلمين، إضافةً إلى برنامج إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، امتدادًا لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على تلبية احتياجاتهم الروحية والمادية خلال الشهر الفضيل.

وشهد الحفل، الذي أُقيم في العاصمة دكا، حضور أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية، وعددٍ من العلماء والمشايخ والدعاة وأئمة المساجد، الذين عبّروا عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على هذه المبادرات النوعية التي تجسد اهتمامها بدعم المسلمين في جميع أنحاء العالم، مثمنين جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ هذه البرامج التي تسهم في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية، وترسيخ مبادئ العطاء والتعاون بين الشعوب المسلمة.

من جانبه، أوضح الملحق الديني المكلف مبارك بن عامق العنزي أن برنامج تفطير الصائمين سينفذ يوميًا متنقلًا بين المدن والقرى ليستفيد منه أكثر من 50 ألف شخص، فيما تُوزّع هدية المملكة من التمور لنحو 5000 أسرة محتاجة.

يذكر أن هذه البرامج تُنفذ بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية في أكثر من 102 دولة وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 61 دولة حول العالم للعام 1446هـ، ما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم العون للمجتمعات المسلمة في مختلف أنحاء العالم.

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