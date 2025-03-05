شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات وفق 4 معايير رئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن نتائج تقييم وكلاء السيارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتمكين المستهلكين من الاطلاع على مستوى أداء الوكلاء وجودة الخدمات المقدمة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء مدروسة في ظل تعدد الخيارات المتاحة.



وأوضحت الوزارة أن التقييم يعزز التنافسية بين الوكلاء ويرفع مستوى جودة الخدمات، ويتم تحديثه بشكل دوري وفقًا لأربعة معايير رئيسية تشمل: بيانات المخزون والحجوزات، خدمات ما بعد البيع، مستوى الامتثال، والالتزام بحقوق المستهلك.

قوائم الانتظار



يعتمد التقييم على 16 مؤشرًا، أبرزها توفر السيارات المطلوبة، قوائم الانتظار، مدة الصيانة، وتوفر قطع الغيار.



وأُعدت معايير التقييم بالتعاون مع المستهلكين والقطاع الخاص، ممثلًا في اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات باتحاد الغرف السعودية، إلى جانب الوكلاء أنفسهم، بهدف تطوير القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلكين.



ويمكن للمستهلكين الاطلاع على نتائج التقييم عبر موقع وزارة التجارة من خلال الرابط.