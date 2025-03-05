اخبار السعوديه

ولي العهد يهنئ كريستيان شتوكر لأدائه اليمين مستشارًا اتحاديًا للنمسا

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

ولي العهد يهنئ كريستيان شتوكر لأدائه اليمين مستشارًا اتحاديًا للنمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ كريستيان شتوكر لأدائه اليمين مستشارًا اتحاديًا للنمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد كريستيان شتوكر، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لجمهورية النمسا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا