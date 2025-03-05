شكرا لمتابعة خبر عن مكة المكرمة تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ 28.0 ملم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات لهطول الأمطار بـ (28) ملم في قصير بالجموم، وذلك ضمن (8) مناطق بالمملكة، شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت الكعكية بمكة (4.9) ملم، والطائف (4.0) ملم، ووادي السبعان بالكامل (1.8) ملم، وميسان (1.5) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (81) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 4 مارس وحتى التاسعة صباح الأربعاء 5 مارس 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة).

وأشار التقرير، إلى تسجيل (16.8) ملم في وادي الفرع بالمدينة المنورة، و(6.6) ملم في الصلصلة بخيبر، و(5.6) ملم في الحمنة بوادي الفرع، و(2.4) ملم في القاحة ببدر، و(2.3) ملم في العشاش بخيبر. مضيفًا أن المنطقة الشرقية سجّلت (12.2) ملم في النعيرية، و(9.8) ملم في راس مشعاب بالخفجي، و(7.8) ملم في الرفيعة بقرية العليا، و(6.1) ملم في الشيحية بقرية العليا، و(4.6) ملم في كلٍ من الصرار بالنعيرية، ومحطة القطار بقرية العليا.

وأبان التقرير، أن منطقة حائل سجّلت (10.6) ملم في الشملي بحائل، و(5.3) ملم في حائل، و(4.7) ملم في كلٍ من مطار حائل، وموقق، و(3.5) ملم في عقدة بحائل.

فيما سجّلت القصيم (7.4) ملم في دخنة بالرس، و(3.2) ملم في كلٍ من المذنب، وقبه بالأسياح، و(3.0) ملم في البتراء بالنبهانية، وسجّلت منطقة الرياض (6.3) ملم في مرات، و(5.8) ملم في شقراء، و(3.4) ملم في المجمعة، و(3.2) ملم في الطوقي برماح (3.1) ملم في الخطامة بالمجمعة. مشيرًا إلى تسجيل الحدود الشمالية (2.6) ملم في مركز حرس الحدود بطريف، و(2.3) ملم في الشعبة برفحاء، و(1.4) ملم في رفحاء، إلى جانب تسجيل منطقة الباحة (0.5) ملم في نخال بالقري.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة رابط الموقع.