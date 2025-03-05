شكرا لقرائتكم خبر عن لتوعية ضيوف الرحمن.. جهود إرشادية في مسجد التنعيم خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

المكتبة الإلكترونية

وزارة الشؤون الاسلامية

الدمام - شريف احمد - كثّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودها الدعوية والتوعوية والإرشادية لمرتادي مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بالتنعيم في مكة المكرمة, من خلال تقديم حزمة من الخدمات التوعوية وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمة قاصدي بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الحالي.وذلك ضمن الخدمات المقدمة في المرحلة الثانية من موسم العمرة الحالي لعام 1446هـ، وتشتمل على تقديم ما يزيد عن مليوني خدمة إرشادية ودعوية، في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.وتتمثل الخدمات الدعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة لمرتادي مسجد التنعيم, خلال الشهر الفضيل تشغيل كبائن التوعية الإسلامية من خلال الرد على استفسارات المعتمرين بمشاركة الدعاة الرسميّين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية على مدار الساعة, وتوزيع المطبوعات الدينية من إصدارات الوزارة بعدة لغات عالمية.كما تتضمن الخدمات المكتبة الإلكترونية التي تتيح للمعتمرين تحميل مجموعة من المطويات والكتب العلمية من خلال أجهزة الجوال, وخدمة الاتصال المرئي التي تتيح لضيوف الرحمن طرح أسئلتهم عن طريق أجهزة الآيباد عبر البث المرئي، في إطار استخدام أمانة التوعية الإسلامية أحدث التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.إضافة إلى ذلك إقامة الدروس العلمية والكلمات الوعظية تضم مواضيع عدة أهمها إيضاح نسك العمرة وبيان فضائل رمضان وأحكام الصيام وغيرها.ونوه عدد من المعتمرين بجهود وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة, خلال رمضان وتوجيههم التوجيه الصحيح وفق الكتاب والسنة والتيسير عليهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتقديم كل سبل الراحة لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، داعين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء لخدمتهم الإسلام والمسلمين.يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها الوزارة بمتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تهدف إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقاً لرسالة المملكة السامية.