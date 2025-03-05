السعودية | وفرة منتجات الألبان تعزز الأمن الغذائي في رمضان بإنتاج يبلغ أكثر من 2.6 مليون طن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منتجات الألبان تُسجّل وفرة ملحوظة في الأسواق، بإنتاج يتجاوز (2.6) مليون طن؛ مما يعكس دوره الحيوي في تلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع حلول شهر رمضان، تحت عنوان “سفرتنا من أرضنا”؛ تهدف إلى تشجيع استهلاك المنتجات المحلية من الألبان ومشتقاتها، مثل القشطة، والزبادي، والحليب، وغيرها من مشتقات الألبان، وتعزيز دور المزارعين والمنتجين في تحقيق الأمن الغذائي، مبينة جهودها في دعم الإنتاج الوطني، ورفع جودة وسلامة المنتجات الغذائية، مما تتضمن استمرارية وفرتها خلال الشهر الكريم.

وأوضحت الوزارة خلال حملتها أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي في منتجات الألبان تصل إلى (129%) خلال 2023م؛ مما يعزز مكانتها بصفتها إحدى الدول المنتجة في قطاع الألبان ومشتقاتها، مؤكدةً التزامها في تطوير جودة القطاع عبر دعم الاستثمارات المحلية، وضمان وفرة المنتجات في الأسواق، ورفع جودة المعروض، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأبانت الوزارة أن قطاع الثروة الحيوانية يعد ركيزة أساسية في دعم إنتاج الألبان في المملكة، حيث يضم أكثر من (7.4) ملايين رأس من الماعز، بما يقارب (502) ألف رأس من الأبقار، مما يُسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الألبان ومشتقاتها، موضحةً أن القطاع يشهد تطورًا ملحوظًا من خلال تبني أحدث التقنيات في تربية الماشية والإنتاج الحيواني، مما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويضمن استدامة الموارد.

يذكر أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، بأهمية ترشيد الاستهلاك الغذائي، والحد من الهدر، وتعزيز ثقافة الاستفادة المثلى من الموارد الغذائية المتاحة، كما تسعى الحملة إلى تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، ودعم المزارعين والمنتجين الوطنيين، لضمان استدامة الإنتاج الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

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