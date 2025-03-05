السعودية | أوقاف آل متعب تتبرع بـ 300 مليون ريال لبناء 1000 وحدة سكنية ضمن حملة “جود الخليج 365”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في خطوة تعكس روح العطاء والتكافل الاجتماعي، وقّعت أوقاف فهيد وعبدالله وسعد آل متعب اتفاقية تعاون مع مؤسسة “سكن” لبناء 1000 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بقيمة 300 مليون ريال، وذلك ضمن حملة “جود الخليج 365” في نسختها الثانية.

يهدف هذا التبرع السخي إلى دعم الأسر الأشد احتياجًا وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتتيح حملة “جود الخليج 365” الفرصة للمواطنين والمقيمين للمساهمة في توفير السكن للأسر المستحقة، من خلال منصة وتطبيق “جود الإسكان”، التي تمثل جسرًا رقميًا لتوجيه العطاء الخيري نحو المستفيدين بطريقة شفافة وموثوقة.

هذا المشروع يعد نموذجًا بارزًا للشراكة بين القطاع غير الربحي والمؤسسات المجتمعية، حيث يسهم في تخفيف أعباء السكن عن الفئات المستحقة، ويدعم الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار السكني وتحقيق التكافل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن حملة “جود الخليج 365” تواصل تحقيق إنجازات ملموسة في مجال الإسكان الخيري، بفضل المساهمات السخية من الأوقاف والمؤسسات والأفراد، الأمر الذي يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ويؤكد دور القطاع الثالث في دعم التنمية الوطنية.

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