شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ اليوم .. خطوات التسجيل في الاعتكاف بالحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد أبشر أو من خلال إنشاء حساب جديد.

اختيار موقع الاعتكاف سواء في المسجد الحرام أو المسجد النبوي.

إدخال البيانات المطلوبة مع الموافقة على الشروط والأحكام ومشاهدة الفيديو التوعوي الإلزامي.

بعد إتمام الخطوات المطلوبة يتم إشعار المتقدم عبر رسالة نصية تفيد بقبول الطلب مبدئيًا.

يُطلب بعد ذلك من المتقدم تأكيد الحضور ورفع صورته الشخصية لإصدار التصريح النهائي.

شروط تصريح الاعتكاف

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم خدمة إلكترونية جديدة تتيح للأفراد التقدم بطلب تصريح للاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات التسجيل للراغبين في الاعتكاف عبر منصة إلكترونية توفر تجربة ميسرة وسريعة، ويمكن للمستفيدين الوصول إلى الخدمة عبر الآتي:وتشترط الخدمة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيماً إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون داخل المملكة وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا وأن يتمتع بصحة جيدة تمكنه من أداء العبادات دون صعوبة.كما يجب على المتقدم التصريح عن أي أمراض مزمنة أو أدوية مستخدمة بانتظام، مع الالتزام بفترة الاعتكاف من اليوم العشرين من شهر رمضان وحتى انتهاء صلاة العشاء ليلة عيد الفطر.تتميز الخدمة الإلكترونية بسهولة الاستخدام وإتاحتها باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، كما أنها مجانية ومتاحة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة مما يسهم في توفير تجربة مرنة ومتكاملة للراغبين في الاعتكاف في الحرمين الشريفين.