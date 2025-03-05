شكرا لقرائتكم خبر افتتاح مكتب إقليمي للاستشارات في السعودية في مجالات السياسة العامة والاتصال الاستراتيجي وإدارة المخاطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار رؤية المملكة 2030، يشهد السوق السعودي تطورات كبيرة وسريعة، مما جعله مقصداً مهماً لرجال الأعمال والاستثمارات من مختلف القطاعات حول العالم. وهذا يعزز الحاجة إلى استشارات في مجالات السياسة العامة، والاتصال الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، والتي تواصل مجموعة محرم وشركاه ريادتها وتوسعها في هذا المجال بالمنطقة، من خلال تأسيس مكتب لها هناك ضمن خططها الرامية إلى ترسيخ تواجدها الإقليمي.

وتماشياً مع هذه الخطوة، قررت المجموعة المتخصصة في تحليل المخاطر، والعلاقات الحكومية، والاتصال الاستراتيجي في الشرق الأوسط وإفریقیا، تعيين السيد محمد العقرباوي شريكًا إداريًا لها لمنطقة الخليج، والمشرق، وتركيا، وباكستان.

يأتي افتتاح المكتب الجديد كخطوة استراتيجية للمجموعة نحو توسيع نطاق خدماتها الاستشارية والاتصالية في منطقة تشهد تطورات متسارعة وزيادة في الترابط. ما يعكس التزامها بتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وتجسد خططها الطموحة لافتتاح المزيد من المكاتب الإقليمية في المستقبل القريب.

وتعليقًا على هذا التوسع، قال السيد مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة محرم وشركاه (M&P): "نسعى من خلال مكتبنا الجديد إلى دعم الأسواق الخليجية، وخاصة المملكة باعتبارها السوق الأكبر في المنطقة، مع التزامنا بتعزيز حضورنا هناك؛ لمواكبة هذا التوسع وخدمة عملائنا". كما صرح "محرم" أن "العقرباوي" يقود جهود تعزيز تواجد المجموعة ونموها في هذه الأسواق الحيوية، خاصة في المملكة التي تعد مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً.

وفي سياق متصل، أضافت السيدة هالة عبد الودود، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "سيضم مركزنا الإقليمي الجديد فريق متخصص من الخبراء الذين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات في تقديم رؤى واستشارات استراتيجية مبتكرة في مجالات السياسات العامة والاتصالات المؤسسية."

واختتم السيد محمد العقرباوي، المدير الشريك للمنطقة، معربًا عن سعادته بالانضمام إلى المجموعة التي تتمتع بسمعة ممتازة وإنجازات استثنائية في مجال الاستشارات المؤسسية والاستراتيجية والعلاقات الحكومية في مصر والخليج العربي وتركيا وباكستان، قائلًا: "سيعمل مكتبنا الجديد على دعم هذه المكانة وتوسيع تواجد المجموعة في هذه المنطقة الهامة من العالم."

يُذكر أن السيد محمد العقرباوي هو دبلوماسي أردني سابق، حيث عمل في إدارة المراسم بوزارة الخارجية الأردنية، كما شغل منصب قنصل في سفارتي المملكة الأردنية الهاشمية في أبوظبي والقاهرة. بالإضافة إلى امتلاكه خبرة تمتد على مدار 23 عامًا في القطاعين الحكومي والخاص، مع تركيز خاص على العلاقات الحكومية، الشؤون المؤسسية، والاتصال، فضلاً عن تصميم السياسات الضريبية واللوائح الفنية في مجال المنتجات الاستهلاكية. كما يُعتبر متحدثًا بارزًا في عدد من المؤتمرات العالمية المتخصصة في التوعية بمخاطر التدخين.