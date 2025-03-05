13 طالباً وطالبة من "تعليم الرياض" يمثلون منتخب المملكة في "آيسف 2025"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 مارس 2025, 8:53 صباحاً

حقّق 13 طالباً وطالبة من مدارس "تعليم الرياض" إنجازاً بارزاً بتأهلهم لتمثيل المملكة في معرض "آيسف 2025"؛ ما يشكّل 32% من إجمالي الطلبة السعوديين المتأهلين البالغ عددهم 40 طالباً وطالبة، وجاء هذا التأهل بعد تميزهم في معرض إبداع للعلوم والهندسة (إبداع 2025)، الذي نظّمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة 200 طالب وطالبة من مختلف إدارات التعليم في المملكة. وسجّل طلبة "تعليم الرياض" حضوراً قوياً في المعرض بتحقيقهم 39 جائزة؛ منها 18 جائزة كبرى، و21 جائزة خاصّة، إلى جانب تحقيق المركز الأول في مسارَي صحة الإنسان والبيئة المستدامة، كما حصل الطالب سلمان الشهري؛ على جائزة "نجم إبداع" على المستوى الوطني. وبهذه المناسبة، هنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع؛ الطلبة الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومدارسهم، معتبراً هذا الفوز إضافة مهمة لسجل "تعليم الرياض" الحافل بالإنجازات، ومتمنياً للطلاب المتأهلين التوفيق في المنافسة العالمية، لرفع راية الوطن عالية في هذا المحفل العلمي البارز. وأكّد الزارع؛ أن دعم الموهوبين ورعايتهم يمثلان ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيداً بالدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة -حفظها الله- للموهوبين، ومنوّهاً بالمشاريع الإبداعية التي يقدّمها طلاب وطالبات المملكة، والتي انعكست على تحقيقهم عديداً من الجوائز في المحافل الدولية.

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