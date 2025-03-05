عربات لتسهيل تنقل المعتمرين بالمسجد الحرام

كما استحدثت الهيئة عربات يدوية مطورة بتصاميم خاصة تلبي احتياجات المعتمرين خلال الموسم، مما يوفر خيارات تنقل مريحة تسهّل أداء المناسك بيسر وسهولة. ووفرت الهيئة أنواعا عدة من العربات داخل المسجد الحرام، منها العربات اليدوية المجانية، الموجودة بالساحة الشرقية (باب السلام رقم 19) والساحة الغربية (جسر الشبيكة باب 64)، والعربات اليدوية المطورة المدفوعة، والمتوافرة في المسعى الأرضي (باب 14) والمسعى في الدور الأول سلم الأرقام (باب 16) والساحة الغربية (جسر الشبيكة باب 64) والساحة الجنوبية (بجوار دورة مياه رقم 2).
كما وفرت الهيئة العربات الكهربائية «القولف» التي يمكن حجزها مباشرة من خلال نقاط موزعة في الساحات، والموجودة في الساحة الغربية (جسر الشبيكة باب 64) وجسر أجياد (باب 4) وسلم أجياد من الدور الأول (باب 4).
وتوفر هذه العربات راحة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تساعد المعتمرين الذين قد يجدون صعوبة في المشي داخل المسجد الحرام، وتسهم في تنظيم حركة الزوار وتقليل الازدحام، خاصة خلال موسم رمضان الذي يشهد كثافة عالية من المصلين والمعتمرين. كما تقدم خدمة العربات الكهربائية «القولف» مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
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