شكرا لمتابعة خبر عن توقيف أطراف حادث تصادم نشب بسبب خلاف مروري في حائل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة تصادم بين مركبتين في مكان عام لخلاف بين قائديها، فإن دوريات الأمن باشرت الواقعة في حينه.

وتم القبض على أطرافها، حيث نتج عنه إصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهي بصحة جيدة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم ومن وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإحالتهم إلى النيابة العامة.