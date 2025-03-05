شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع

المركز الوطني للأرصاد

في تقريره عن

حالة الطقس

اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار

البحر الأحمر

الخليج العربي

أمطار على الشرقية

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة.تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.الرياح السطحية: شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-42 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة على أجزاء من المنطقة الشرقية، حتى الساعة 1 من بعد ظهر اليوم الأربعاء.ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.