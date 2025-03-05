شكرا لقرائتكم خبر عن 40 جولة يومية لتعطير وتطييب قاصدي المسجد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

227 ألف وجبة إفطار صائم

الدمام - شريف احمد - تواصل الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين ممثلة بإدارة تطييب المسجد النبوي من بداية شهر رمضان، تكثيف عملية تبخير مسجد المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم -، وتطييب قاصديه بالبخور والعود الفاخر، وذلك على عدة فترات على مدار اليوم.وأعلنت إدارة تطييب المسجد النبوي أنها كثفت أعمالها منذ بداية الشهر الكريم، إذ تجري يوميًّا 40 جولة تعطير وتطييب، وخصوصًا من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء.و3 جولات لتبخير مسجد الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- بالعود الفاخر، بكمية لا تقل عن نصف كيلو جرام عبر 25 موظفًا مدربًا ينفذون البرنامج يوميًّا.

تواصل الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين، تقديم أفضل خدماتها لقاصدي المسجد النبوي الشريف، من خلال تنفيذ برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها منذ وقت مبكر لشهر رمضان لهذا العام.

موائد الرحمة في 82 موقعًا

يقيم أهالي المدينة المنورة في كل عام موائد الإفطار الرمضانية، في مشهدٍ يعكس أصالة الكرم المديني وروح التكافل التي توارثوها جيلًا بعد جيل.

وفي شهر الخير، تتوزع موائد الرحمة في 82 موقعًا داخل أحياء المدينة وفي ساحاتها، ويلتف الصائمون حولها بمزيجٍ من الإيمان والألفة، مستشعرين روحانية المكان وعظمة الزمان.

وأعلنت الهيئة اليوم، توزيع 227 ألف وجبة إفطار صائم يوميًا للمصلين والزائرين في المسجد النبوي في جميع أقسام وساحاته وتوسعاته.