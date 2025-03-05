السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنظم محاضرة علمية لضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، محاضرة علمية قدمها فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور الوليد بن خالد الشمسان، ضمن البرامج الثقافية التي تنفذها الوزارة لضيوف الدفعة الرابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة البالغ عددهم 250 معتمرًا من 14 دولة.

وأوصى الشيخ الشمسان الضيوف بتقوى الله عز وجل ومراقبته، والازدياد في العلم والعمل، والحرص على نقل الصورة المشرفة لما رأوه في هذه البلاد، وبالتمسك بوحدة الصف، والاعتصام بالعقيدة الصافية، ونبذ الاختلاف، والاجتماع على العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، والتمسك بمنهج السلف الصالح.

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