السعودية | الأمير سعود بن نهار يلتقي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ع / عام / الأمير سعود بن نهار يرأس اجتماعًا لمناقشة آلية التعامل مع الباعة في المواقع السياحية 9

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة ماجد القصير.

ونوه سموه خلال اللقاء بالدور الكبير والمهم لجهاز الهيئة وما يقوم به من مهام مختلفة، تواكب تطور ونهضة المملكة وذلك بدعم القيادة الرشيدة حفظها الله.

وقدم القصير شكره وتقديره لسمو محافظ الطائف على دعمه ومتابعته المستمرة لجميع القطاعات الحكومية والخدمية.

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