السعودية | استثمار سعودي في “اليوم للمخابز” الأردنية لدعم التوسع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت «الشركة السعودية الأردنية للاستثمار»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية استثمارية مع شركة «اليوم»، إحدى شركات المخبوزات في الأردن.

وتهدف الصفقة إلى دعم خطط التوسع الاستراتيجي لشركة «اليوم» وتعزيز عملياتها الإنتاجية، فيما يخضع إتمامها لاستيفاء الشروط المتفق عليها، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتتضمن الصفقة إصدار أسهم جديدة من قبل شركة «اليوم للمخابز»، مما يتيح لها توسيع نطاق أعمالها، وإضافة فئات جديدة من المنتجات، فضلاً عن تعزيز وجودها في السوق الأردنية والأسواق المجاورة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية الأردنية للاستثمار متعب الشثري، في بيان الثلاثاء، إن هذا الاستثمار «في إطار استراتيجية هادفة إلى بناء شراكات اقتصادية مستدامة في القطاعات الحيوية بالأردن، ومنها قطاع الأغذية، بما يسهم في تحقيق عوائد مجزية ودعم التنمية الاقتصادية».

من جهته، ذكر الشريك المؤسس لشركة «اليوم للمخابز» محمود خليل أن «هذا الاستثمار يمثل دفعة قوية لخطط نمونا، حيث سيمكننا من توسيع عملياتنا، وزيادة الإنتاج، وتعزيز وجود منتجاتنا في الأسواق المحلية والإقليمية».

وتعد شركة «اليوم» للمخابز من كبرى شركات المخبوزات في الأردن، وتمتلك منشآت إنتاجية متطورة تشمل وحدة تصنيع بطاقة معالجة 300 طن من الدقيق يومياً، وسبعة خطوط إنتاج، بالإضافة إلى شبكة توزيع واسعة تغطي مختلف مناطق المملكة، بحسب بيان الشركة.

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