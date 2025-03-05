شكرا لقرائتكم خبر عن طوال اليوم.. حافلات لنقل الركاب مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

227 ألف وجبة إفطار صائم

الدمام - شريف احمد - أعلنت حافلات المدينة المنورة، التي تشرف عليها هيئة تطوير المدينة المنورة، توافر مسار ضمن منظومة النقل العام، يعمل على مدار 24 ساعة ذهابًا وإيابًا، من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي إلى المسجد النبوي، وذلك طيلة شهر رمضان.ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر هذا الرابط، واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.

تواصل الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين، تقديم أفضل خدماتها لقاصدي المسجد النبوي الشريف، من خلال تنفيذ برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها منذ وقت مبكر لشهر رمضان لهذا العام.



وأعلنت الهيئة اليوم، توزيع 227 ألف وجبة إفطار صائم يوميًا للمصلين والزائرين في المسجد النبوي في جميع أقسام وساحاته وتوسعاته.

موائد الرحمة في 82 موقعًا

يقيم أهالي المدينة المنورة في كل عام موائد الإفطار الرمضانية، في مشهدٍ يعكس أصالة الكرم المديني وروح التكافل التي توارثوها جيلًا بعد جيل.

وفي شهر الخير، تتوزع موائد الرحمة في 82 موقعًا داخل أحياء المدينة وفي ساحاتها، ويلتف الصائمون حولها بمزيجٍ من الإيمان والألفة، مستشعرين روحانية المكان وعظمة الزمان.



ويأتي مشروع الإفطار الرمضاني، الذي تشرف عليه أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة "مجتمعي"، بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع، من خلال توفير وجبات إفطار يومية للمقيمين والزوار، ضمن الجهود المستمرة لدعم الضيافة الرمضانية في المدينة المنورة، بما يعكس روح الشهر الفضيل، ويعزز مكانة المدينة كوجهة دينية تحتضن الزوار من مختلف أنحاء العالم.