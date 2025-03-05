شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 24 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس الأربعاء

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 24 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 24 درجة مئوية.- مكة المكرمة 31 درجة مئوية.- المدينة المنورة 28 درجة مئوية.- الرياض 28 درجة مئوية.- جدة 30 درجة مئوية.- أبها 21 درجة مئوية.- تبوك 21 درجة مئوية.- بريدة 25 درجة مئوية.- حائل 21 درجة مئوية.- الباحة 19 درجة مئوية.- عرعر 16 درجة مئوية.- سكاكا 21 درجة مئوية.- جازان 31 درجة مئوية.- نجران 33 درجة مئوية.- الخرج 29 درجة مئوية.- المجمعة 20 درجة مئوية.- وادي الدواسر 30 درجة مئوية.- الدوادمي 27 درجة مئوية.- شرورة 35 درجة مئوية.يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة.كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.