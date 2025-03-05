شكرا لقرائتكم خبر عن لخلاف بين قائديها.. دوريات أمن حائل تباشر واقعة تصادم مركبتين في مكان عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة منطقة حائل إن واقعة التصادم بين مركبتين في مكان عام باشرتها دوريات الأمن في حينه، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة حيالها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل في بيان عبر حساب الأمن العام على منصة إكس، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة تصادم بين مركبتين في مكان عام لخلاف بين قائديهما، فإن دوريات الأمن باشرت الواقعة في حينه.

وأضاف: أُلقي القبض على أطراف الخلاف، إذ نتج عنه إصابة نُقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهي بصحة جيدة.

واختتم البيان بالقول: جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم ومن وثق ونشر ذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.