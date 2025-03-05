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مركز الملك سلمان يوزع 20 طنًا من التمور في السودان

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واس- الخرطوم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 20 طنًّا من التمور للفئات النازحة والمحتاجة في ولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان، استفاد منها 9.650 فردًا.
وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية السودان للعام 2025م.

الشعب السوداني

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 441 طنًّا من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في ولايات كسلا، والقضارف، والبحر الأحمر، ونهر النيل، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، والجزيرة، يستفيد منه 441.250 فردًا.
مركز الملك سلمان يوزع 20 طنًا من التمور في السودان- واس
مركز الملك سلمان يوزع 20 طنًا من التمور في السودان- واس

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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