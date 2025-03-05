شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 20 طنًا من التمور في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الشعب السوداني

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 20 طنًّا من التمور للفئات النازحة والمحتاجة في ولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان، استفاد منها 9.650 فردًا.وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية السودان للعام 2025م.يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 441 طنًّا من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في ولايات كسلا، والقضارف، والبحر الأحمر، ونهر النيل، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، والجزيرة، يستفيد منه 441.250 فردًا.ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.