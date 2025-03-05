شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الشمس هي المسؤولة عن حركة الرياح.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، إن الحياة مرتبطة بالشمس لكونها تمد الأرض بالضوء والحرارة.

وأكد الزعاق إن الشمس هي المسؤولة عن ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة والمسؤولة عن حركة الرياح، وفقا لما ذكره بقناة العربية.

ولفت إلى أن شعاع الشمس إذا سقط بشكل عمودي فأن ذلك سيكون الصيف، إما إذا كان شعاع الشمس مائل فأن هذا سيكون الشتاء.

وأشار إلى أن الرياح تنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض.

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