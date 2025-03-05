شكرا لمتابعة خبر عن السفارة المملكة بأمريكا تحذر المواطنين من حرائق كارولينا الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية المواطنين في ولاية كارولينا الجنوبية إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، نظراً للحرائق المنتشرة في الولاية.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “بالإشارة إلى الحرائق المنتشرة في ولاية كارولينا الجنوبية، تود السفارة إفادة المواطنين الكرام الموجودين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية واتباع التحذيرات وارشادات السلامة الصادرة عنهم”.

كما أضافت: “في حالات الطوارئ لا سمح الله يمكنكم الاتصال على أحد الارقام التالية: 202-746-3555 ، 202-746-0666 ، 202-746-9777 ، 202-746-2888 ، حفظ الله الجميع من أي مكروه”.

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