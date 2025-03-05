أمطار على 6 مناطق والمدينة الأعلى

سجّلت منطقة المدينة المنورة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ13.2 ملم، في القاحة بمحافظة بدر، وذلك ضمن 6 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت أم البرك بوادي الفرع 4.0 ملم، ومطار العلا 2.5 ملم، والمندسة بالمدينة 2.2 ملم، وسد العيص بالعيص 0.6 ملم.

ووفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت 18 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الإثنين 3 مارس وحتى التاسعة صباح الثلاثاء 4 مارس 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، وحائل).

كميات للأمطار بـ«الملم»

- الرياض

4.4 محمية سجا بعفيف

2.0 أكاديمية الطيران

0.9 الطوقي برماح

- مكة المكرمة

1.8 الغريف بالكامل

1.2 البرزة بخليص

- حائل

1.7 مطار حائل

- القصيم

0.7

- الشرقية

0.7