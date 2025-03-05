أمطار على 6 مناطق والمدينة الأعلى

ووفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت 18 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الإثنين 3 مارس وحتى التاسعة صباح الثلاثاء 4 مارس 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، وحائل).
كميات للأمطار بـ«الملم»
- الرياض
4.4 محمية سجا بعفيف
2.0 أكاديمية الطيران
0.9 الطوقي برماح
- مكة المكرمة
1.8 الغريف بالكامل
1.2 البرزة بخليص
- حائل
1.7 مطار حائل
- القصيم
0.7
- الشرقية
0.7
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